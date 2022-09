Após posar de batom, Vitão vira alvo de críticas e revela tudo que pensa: “Espero que melhore”

Na tarde deste domingo (18), o cantor Vitão usou sua conta do Twitter para fazer um desabafo sobre as críticas que está recebendo sobre seu visual e estilo. Na ocasião, ele descartou preocupações com os comentários.

“Moda pra mim é arte. É poder brincar com nossa imagem nos transformando a cada dia em uma pitada de tudo aquilo que é referência pra nós, que nos apaixona. Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que VOCÊ tem que mudar, não eu”, escreveu.

O músico ainda aproveitou para deixar sua indignação sobre o conservadorismo das pessoas, que fazem julgamentos sobre sua aparência: “Fico com muita raiva quando não posso entrar em algum lugar por causa das roupas que estou vestindo. Por que a roupa é tão determinante nas nossas vidas? […] Ridículo”, disse.

Ainda durante o desabafo, Vitão lamentou a repercussão do assunto e garantiu que continuará quebrando todas as barreiras.

“Gosto de brincar com minhas roupas, cabelo, pinturas, etc, assim como gosto de brincar com minha música. Eu não me prendo a gêneros e estilos musicais, sou um criador de música sem barreiras, cada vez mais. Quanto ao conservadorismo de vocês, espero que isso melhore”, finalizou.

Vitão abre o jogo sobre prazer sexual Em recente entrevista à revista Quem, o cantor Vitão comentou sobre os tabus ao redor do prazer masculino, que ainda possui diversas limitações impostas pela própria sociedade. Na ocasião, ele se mostrou disposto a viver sua vida sexual com liberdade.

“A gente fala muito pouco e ainda é um tabu gigantesco. Desde sempre a gente entende que se alguém passar perto do nosso c*, já é rotulado de alguma coisa. Eu tenho descoberto meu corpo cada vez mais, o prazer de formas infinitas. Podemos sentir prazer de muitas formas e não só sexualmente”, disse.

