Após prisão, Globo corta José Dumont de novela e festival de cinema cancela homenagem

O ator José Dumont foi cortado da próxima novela da Globo e não será mais homenageado no festival de cinema Cinefantasy. O artista, de 72 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última quinta-feira, 15, acusado de armazenar conteúdos com pornografia infantil, tanto no celular quanto em seu computador. A investigação está sob sigilo, informou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Dumont já tinha fechado contrato para participar da novela “Todas as Flores”, produção que será exibida no Globoplay. “Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, informou a emissora em nota. Já a organização da 14ª Edição do Cinefantasy divulgou que a homenagem que o artista receberia na mostra está cancelada. “Lamentamos e registramos que a organização do festival não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados e foi escolhido pela sua bela carreira profissional. A 14ª Edição do Cinefantasy – um dos principais Festivais da vanguarda do Cinema Fantástico, continua com a sua programação onde estão sendo exibidos 115 filmes – 14 longas metragens e 92 curtas-metragens”, explicou a organização do festival, que acontece até o próximo domingo, 18.