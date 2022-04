Após prisão, Warner Bros. faz reunião de emergência para definir futuro de Ezra Miller no estúdio

As recentes polêmicas envolvendo o ator Ezra Miller podem prejudicar o destino do artista na Warner Bros., isso porque executivos da produtora e também da DC se reuniram no fim de março para uma reunião de emergência, na qual discutiram o futuro do intérprete de Flash no estúdio. Segundo divulgado pela revista americana Rolling Stone, houve um consenso na reunião de que eles deveriam fazer uma pausa em todos os projetos futuros envolvendo o artista, incluindo suas aparições em filmes da DC que são focados no super-herói Flash.

A Warner Bros., no entanto, evitou tomar decisões radicais, pois a Discovery está prestes a assumir o controle da WarnerMedia após uma megafusão que custou US$ 43 bilhões. Ann Sarnoff, chefe da WarnerMedia, anunciou na terça-feira, 5, que está deixando a empresa enquanto ocorre a transferência da divisão de entretenimento para a Discovery. Vale lembrar que a Warner Bros. mudou mês passado a estreia do primeiro filme solo do Flash, dirigido por Andrés Muschietti, de 4 de novembro de 2022 para 23 de junho de 2023.

Polêmicas envolvendo Ezra

A reunião de emergência aconteceu após Ezra ser preso em Hilo, no Havaí, no último dia 28 de março. Ele foi acusado de conduta desordeira e assédio após protagonizar uma confusão em um bar. O Departamento de Polícia do Havaí relatou na ocasião que o artista “ficou agitado quanto os clientes do bar começaram a cantar no karaokê” e “começou a gritar obscenidades”. Além disso, o ator também “pegou o microfone de uma mulher de 23 anos que estava cantando no karaokê e depois atacou um homem de 32 anos jogando dardos”. Ele foi solto no mesmo dia sob fiança de US$ 500. O incidente aconteceu um dia antes dos seus colegas de elenco celebrarem a estreia em Londres de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, spin-off de “Harry Potter” do qual também faz parte.

Essa não é a única polêmica envolvendo Ezra. Segundo a Rolling Stone, ele teve “colapsos frequentes” durante as gravações do filme “The Flash” que aconteceram no ano passado. Não houve gritos ou situações violentas, mas ele demonstrava estar totalmente “perdido” nas gravações, dizendo que não sabia o que estava fazendo. Já em 2020, circularam imagens do artista aparentemente sufocando uma mulher em um bar na Islândia. Os relatos de pessoas que estavam no local indicam que Ezra se envolveu em uma briga séria e precisou sair escoltado do local.