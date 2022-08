Após procedimento cirúrgico, Titi Müller anuncia que está fora da cobertura televisiva do Rock in Rio

Em recuperação! Nessa segunda-feira (29), a apresentadora Titi Müller anunciou em seu Twitter, que, infelizmente, não fará parte da cobertura televisiva do “Rock In Rio“, que começa na próxima sexta-feira (02) e se estende até o dia 11 de setembro.

+ Irmãs? Patrícia Abravanel choca web com semelhança com candidata a presidência

Titi, que é conhecida pelas diversas coberturas famosas de shows e espetáculos, e por animar os telespectadores com seu carisma, foi submetida a uma cirurgia na coluna recentemente e está em recuperação desde então.

“Brazil, I’m devastated” (Brasil, estou devastada), brincou Titi em seu Twitter para anunciar que estaria fora da programação do festival. O meme faz referência à cantora americana Lady Gaga, que anunciou dessa forma nas redes que estaria fora do “Rock In Rio” de 2017.

Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do RiR no @multishow esse ano

— titi müller (@titimuller) August 29, 2022

“Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do RiR no Multishow esse ano”, começou Titi em seu Twitter.

Titi ainda revelou que o apresentador Didi Effe a substituirá na cobertura do festival. “Mas não poderia ter ninguém melhor para me substituir. Didi Effe vai me representar muito, te amo amigo, você é uma inspiração e sei que vai arrasar demais, como sempre. Obrigada todos os meus colegas que estão cuidando de mim com tanto amor”, declarou a apresentadora.

“É um privilégio fazer parte desse time e estarei mandando todas as melhores energias e aplaudindo todo mundo que já tá ralando para colocar esse espetáculo no ar. Multishow amo vocês. 2024 is we bebê”, concluiu Titi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Entenda a cirurgia de Titi Müller Recentemente, no dia 13 de agosto, a apresentadora Titi Müller foi submetida a uma cirurgia na coluna após um ser “atropelada” por um balanço e ter quebrado a clavícula, em 2018. Em seu Instagram, Titi contou mais detalhes sobre o procedimento cirúrgico.

“Em 2018 tive o episódio mais tragicômico da minha vida, fui atropelada por um balanço no palco de uma festa e arremessada de uma altura considerável. Além de 6 pinos na clavícula e perda de memória, ganhei de brinde uma dor incapacitante nessa coluninha com carinha de 45 e ressonância de 80”, iniciou Titi.

“Engatou gravidez com pandemia, amamentação e vida passando por cima, e agora finalmente posso focar na minha saúde física e mental. Unidos da dor crônica, estamos juntos! Obrigada todas as mensagens de carinho, boas energias, orações e bruxarias. Já tô em casa e tá tudo bem! Agora vai!”, finalizou a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Confira as últimas notícias da TV:

+ Poliana Moça: Durval flagra André dormindo sem camisa na casa de Raquel

+ Pantanal: Tenório descobre que Marcelo é fruto de um estupro

+ Eliana se manifesta após rumores de contrato com a TV Globo