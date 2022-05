Após reatar namoro com Bil, Erika viaja pra Miami para encontrar ex  

A coluna LeoDias descobriu que os ex-peões de A Fazenda Erika Schneider e Arcrebiano Araujo, o Bil, reataram o namoro desde o dia 23 de maio, quando se encontraram na festa de aniversário de Rico Melquíades, em Maceió, Alagoas, e vinham fazendo mistério desde então. Até aí, tudo bem, mas o segundo capítulo desta história é ainda melhor e a gente te conta agora o porquê.

Fontes próximas a Erika contam que ela voou para Miami, nos Estados Unidos, para encontrar James Rodríguez, jogador colombiano que jogou pelo Real Madrid e hoje representa o Al-Rayyan, com quem a bailarina já viveu um romance em 2021. Procurada pela coluna, a loira não atendeu, mas Bil, até então o seu ex, nos comunicou que desconhecia este encontro da bailarina com o colombiano e deixou escapar, inclusive, que ele e Erika haviam reatado o relacionamento e que o motivo desta viagem seria a contratação para um trabalho de publicidade.



frame-Erika-Schneider-termino-Bil-Araujo Erika Schneider se manifesta após termino de namoro com Bil Araújo

Reprodução/Instagram

foto-abre-erika-bil-reencontro-2022 Foto do reencontro dos dois juntos tem circulado nas redes

Reprodução

Bil Araújo e Erika Schneider Bil Araújo e Erika Schneider

Instagram/Reprodução

foto-Erika-Scheneider-Bil-Araújo Bil pediu Erika em namoro durante um cruzeiro

Reprodução/Instagram

Bil Araújo e Erika Schneider No reality, Bil e Érika tiveram um clima de tensão

Reprodução

Bil Araújo e Erika Schneider

foto-abre-erika-bil-2022 Reprodução

0

Eis que o faro jornalístico da coluna LeoDias não falou mais uma vez e então decidimos procurar a assessoria de imprensa que cuida da imagem de ambos. A resposta deles foi a seguinte: “Até onde nós sabemos, Bil Araujo e Erika Schneider estão solteiros desde que terminaram o relacionamento e este trabalho não nos foi comunicado. O que é estranho pois todas as negociações de nossos assessorados passam por nossas mãos”. Ou seja, o mesmo que as fontes desta coluna haviam nos informado: que a loira resolveu voar para reencontrar com James Rodríguez sem ter avisado a sua equipe, família e nem mesmo o namorado.

Mais sobre o assunto Leo Dias Erika Schneider e Bil Araújo se reencontram após término de namoro



Celebridades Erika Schneider chora ao falar sobre término de namoro com Bil Araújo



Celebridades Bil Araújo e Erika Schneider terminam namoro de um mês



Leo Dias Bil Araújo pede Erika Schneider em namoro com gesto romântico. Veja



Vale lembrar que em novembro do ano passado, antes da partida entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Catar 2022, em São Paulo, a ex-dançarina do Faustão ganhou uma camisa do jogador e ainda assistiu ao jogo com um amigo de James. A loira apareceu até nos stories dele, falando, em espanhol, que estava com o seu coração dividido.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Após reatar namoro com Bil, Erika viaja pra Miami para encontrar ex apareceu primeiro em Metrópoles.