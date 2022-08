Após recente procedimento cirúrgico, Wesley Safadão atualiza fãs sobre seu estado de saúde

Recentemente, o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma cirurgia de retirada de hérnia de disco. Em função disto, teve que cancelar sua agenda de shows e ficar de repouso. Atualmente, dois meses após a cirurgia e tomando todos os cuidados necessários para a recuperação, Safadão declarou que está melhorando e que em breve estará “100% e dando cambalhota no palco”.

“Vou ter que redobrar o cuidado, com certeza. Manter meu fisioterapeuta por perto, mas aos poucos já estou conseguindo retomar os movimentos como pular e dançar. Ainda não do jeito que eu gostaria, mas em breve estarei 100% dando cambalhota no palco”, declarou o cantor em entrevista para o jornal O Dia.

Safadão ainda explicou que jamais poderia imaginar que a sua dor acabaria se tornando algo tão grave. “Jamais imaginei que fosse se tornar algo grave, como foi. Pensei que seria uma dor, como outras que eu já tive por causa da hérnia, mas não que fosse me parar”, afirmou.

Sobre a sua recuperação, o cantor explicou que, apesar de ainda não poder pular muito nem fazer movimentos tão bruscos, está dando tudo certo.”Está ótima, graças a Deus. O acompanhamento faço sempre, estou me cuidando direitinho pra estar 100% logo. Ainda não posso pular muito, tenho arriscado me mexer um pouco mais, mas sempre com cuidado”, concluiu.

Relembre a cirurgia de Safadão A assessoria de Wesley Safadão revelou que o cantor precisou realizar “uma intervenção cirúrgica no disco intervertebral, para a remoção de hérnia discal”, em julho deste ano, após sofrer com graves dores na coluna.

Logo após a cirurgia, o cantor deu uma entrevista ao programa “Fantástico“, da TV Globo, e revelou que não conseguia mais sentir as suas pernas. “Eu já não estava mais sentindo as minhas pernas. Eu conseguia ficar em pé, mas apoiado pelos braços”, explicou.

Durante o seu período de recuperação, Safadão sempre ia atualizando os fãs sobre seu estado de saúde e como estava o pós-operatório. Logo após o procedimento cirúrgico, o cantor fez uma publicação em seu perfil do Instagram onde aparecia caminhando devagar e calmamente. “Por aqui cada dia melhor, obrigado por todas as orações e carinho de vocês!”, declarou o cantor na legenda do vídeo.

