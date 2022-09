Após revelar como é o sexo com a atriz, Bruno Gagliasso faz homenagem à Giovanna Ewbank: “Parceira de vida”

O ator Bruno Gagliasso fez uma linda declaração de amor para a atriz Giovanna Ewbank nessa quarta-feira (14), para celebrar o aniversário de 36 anos da amada.

“Minha parceira de vida. Minha esposa. Minha namorada. Minha melhor amiga. Minha família. Minha alma gêmea. Uma alma tão linda que espalha graça por onde passa. O olhar mais lindo e generoso. A risada mais escandalosamente gostosa”, iniciou Bruno carinhosamente.

“Ao seu lado sou o homem mais feliz do mundo. Longe de você absolutamente nada faz sentido. Acordar ao seu lado é viver em poesia. Estar em seus braços é estar seguro. A vida é mais bonita e cheia de sentido porque você está aqui. E estarei aqui sempre para você. Sou porque somos. E te amo a cada dia mais. Feliz aniversário, meu amor. Que os orixás sigam iluminando seu caminho e protegendo sua vida. Com você, meu mundo fica completo. Te amo”, concluiu o ator.

Logo em seguida, a atriz se derreteu para Bruno. “Te amo meu amor!!!! Mais que tudo!”, comentou Giovanna. Os dois estão juntos há 12 anos e são pais de Titi, de 9 anos, Bless, de 7 anos e Zyan, de 2 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Bruno Gagliasso abre o jogo sobre o sexo com Giovanna Ewbank Recentemente, o ator Bruno Gagliasso fez uma entrevista para O Globo e falou sobre a sua vida sexual com Giovanna Ewbank. Pais de três filhos pequenos, o casal tem que “se virar nos 30” para poder conciliar a rotina com as crianças, os compromissos de trabalho e os momentos mais quentes.

“Tem que rebolar“, revelou Bruno. “Quando a gente tem tempo, quando as crianças estão na casa dos avós, dá para fazer uma bagunça. Estamos em um momento feliz”, afirmou o ator.

Ainda na entrevista, Bruno falou sobre envelhecer. O ator, que completou 40 anos em 2022, revelou que está amando esta nova fase. “Não trocaria pelos meus 20. Estou amando envelhecer. A vida é uma passagem, não se pode brigar com o tempo. Nunca fiz nem botox. Não me incomodo em ter rugas de expressão”, explicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

