Após rumores de término, namorada de estrela da NBA sugere traição

A temporada do Miami Heat terminou com eliminação nas Finais de Conferência para o Boston Celtics, e Tyler Herro, jogador da equipe de South Beach, talvez tenha que lidar com outro término traumático em sua vida.

O relacionamento do jogador da NBA com a modelo Katya Elise Henry vem passando por momentos conturbados. Depois de rumores de traição por parte de Herro, sua companheira utilizou as redes sociais para desabafar.



Katya Elise Henry Katya Elise Henry é modelo no Instagram

Instagram/Reprodução

Katya Elise Henry Ela tem quase 8 milhões de seguidores

Instagram/Reprodução

Katya Elise Henry Katya deletou todas as fotos que tinha com Tyler Herro das redes

Instagram/Reprodução

Katya Elise Henry Katya e Tyler têm uma filha juntos

Instagram/Reprodução

Katya Elise Henry A modelo tem postado indiretas sobre o comportamento de Herro

Instagram/Reprodução

Katya Elise Henry Katya Elise Henry, modelo do Instagram

Instagram/Reprodução

“Se você trair alguém que está disposto a fazer qualquer coisa por você, você realmente traiu a si mesmo por lealdade”, escreveu Katya no Instagram, onde tem quase oito milhões de seguidores.

Katya já havia feito outras publicações sugerindo uma possível infidelidade de Herro. “Nem todo mundo vai achar que você é maravilhosa, incrível, mágica. Eles estão errados, no entanto”, escreveu em um post. Em outro, disse que “respeito é a raiz do amor” e “quando o amor é intencional e autêntico, não há ansiedade sobre a sua reciprocidade”.

Em meio a essas publicações, a modelo também deixou de seguir Tyler e excluiu fotos que tinha com o jogador. Herro e Henry assumiram publicamente o relacionamento em 2020 e têm uma filha juntos.

