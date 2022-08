Após sabatina na Globo, Bolsonaro volta a convocar para 7 de Setembro

Após participação em sabatina no Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira (22/8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprimentou apoiadores na saída dos estúdios da Globo e abriu uma live. Na transmissão, ele voltou a convocar apoiadores para atos em apoio ao governo no dia 7 de Setembro, data cívica que ele busca capitalizar politicamente.

“Conto com vocês aí no 7 de Setembro às nove da manhã em Brasília, um grande desfile militar. E depois venho pra cá, às três da tarde estarei aqui em Copacabana”, afirmou o mandatário, em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Sobre a programação para a data no Rio, Bolsonaro lembrou que não haverá desfile militar oficial, mas falou em outras manifestações.

“Não vai ter desfile militar, mas vai estar lá (sic) a banda da Força Aérea, a Banda de Fuzileiros, a Banda do Exército. Vamos ter salto de paraquedas na frente do palanque ali a aproximadamente 200 metros do Forte de Copacabana. À uma e trinta da tarde, até já agradeço antecipadamente, um grande desfile de motociclistas, que parte do Aterro do Flamengo, depois vem pela orla, passa em frente ao palanque, passa em frente ao forte de Copacabana e vai em direção ao Leblon”, sintetizou.

Sabatina no Jornal Nacional Bolsonaro abriu a série de entrevistas do noticioso da TV Globo com os candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. Ele foi entrevistado pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos no estúdio montado exclusivamente para as entrevistas dos presidenciáveis.

A sabatina ocorreu no primeiro bloco do telejornal e sem interrupções para intervalo comercial.

As sabatinas têm 40 minutos de duração e são feitas ao vivo diretamente dos “Estúdios Globo”, anteriormente chamado de Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por sorteio em 1º de agosto com representantes dos partidos dos presidenciáveis. Veja:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL) Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT) Quarta-feira (24/8): sem entrevista Quinta-feira (25/8): Lula (PT) Sexta-feira (26/8): Simone Tebet (MDB) Presidente, governador e senador: veja quem são os candidatos nas Eleições 2022

Convite para o 7 de Setembro Na convenção do PL que confirmou seu nome como candidato à reeleição, no fim de julho, Bolsonaro afirmou que “surdos de capa preta” têm que entender o que é a voz do povo. A referência é feita a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com quem Bolsonaro tem rivalizado.

A militância respondeu e está organizando caravanas para Brasília no feriado da Independência, no intuito de casar o ato em apoio ao presidente ao desfile militar que voltará a ser realizado após hiato de dois anos causado pela pandemia da Covid-19.

Bolsonaristas também têm se organizado para atos em outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio, berço eleitoral do presidente, a ideia seria realizar o ato na praia de Copacabana, local onde apoiadores costumam se manifestar.

No entanto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) determinou o desfile oficial vai ocorrer no centro da cidade, na avenida Presidente Vargas. “Aonde o Exército solicitou e aonde sempre foi feito”, segundo escreveu Paes nas redes sociais.

