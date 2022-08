Após se curar da Covid-19, Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana

Depois de se recuperar da Covid-19, a apresentadora Sonia Abrão, 59, foi internada no sábado, 27, para tratar uma pneumonia bacteriana. Ela foi hospitalizada na cidade de São Paulo para poder ser monitorada pelos médicos. Em publicação no Instagram em que aparece ao lado do irmão Elias Abrão, Sonia conta que deve ter contraído a bactéria juntamente com a Covid, mas que os medicamentos evitaram o desenvolvimento da pneumonia. “O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a Covid em uma semana, a medicação foi suspensa e a pneumonia teve terreno livre pra atacar, perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima”, relatou. Ainda segundo a apresentadora, a pneumonia está na fase inicial e poderá ser tratada em casa. Entretanto, como os remédios podem gerar arritmia cardíaca, os médicos recomendaram a permanência no hospital. “Poderia tratar em casa – como foi com a Covid – mas como são necessárias doses altas de corticóide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça”, afirmou.

