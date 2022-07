Após se separarem 10 vezes, Maiara e Fernando Zor aparecem juntos na cama

Como uma novela que não quer acabar, um novo capítulo surge no relacionamento dos sertanejos Fernando Zor e Maraísa. Após o décimo termino do casal, com acusações de traição, os dois aparecem juntos novamente dividindo uma cama.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os ex-noivos decidiram fazer uma dinâmica de respostas aos fãs e comentaram sobre curiosidades da vida, como tatuagens, cirurgias e viagens.

Em abril desse ano, o então casal chegou a falar até em planos de casamento – antes de terminarem mais uma vez. Uma lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois.’ Que Deus nos proteja minha noivinha, meu amor, minha vida”, escreveu Fernando na legenda da publicação.