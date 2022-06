Após seis meses de obras, Edifício Capemi ressurge renovado e mais moderno

Salvador ganha no dia 8 de junho um Edifício Capemi totalmente repaginado e modernizado, após seis meses de obras de retrofit, dando uma nova cara à região central da cidade. Referência na capital baiana, o prédio de 12.200 m² de área útil encontrava-se subutilizado e depreciado. O projeto de retrofit foi encabeçado pela Jive Investments, gestora de ativos alternativos com sede em São Paulo. Agora, o novo edifício possui não apenas uma nova roupagem, mas conta com itens de três pilares principais: eficiência energética, modernização e gentileza urbana.

“O Capemi tem uma forte conexão com a população de Salvador e merecia realmente essa renovação. É muito gratificante estarmos à frente desse projeto tão emblemático. Aqui, na Jive, temos avaliado projetos e investimentos que realmente façam diferença na vida das pessoas e agreguem valor à sociedade”, explica Fábio Biancussi, responsável para área de gestão de ativos.

• Eficiência energética: redução de custo e consumo, melhoria nos sistemas visando a eficiência energética;

• Modernização: valorização do imóvel através de uma nova imagem corporativa com soluções eficientes;

• Gentileza urbana: Requalificação das áreas externas do prédio com novos elementos e equipamentos urbanos, oferecendo espaços de interação urbana, convívio e descompressão. A vegetação é o elemento protagonista dessa nova roupagem.

Negócios em Salvador

A Jive Investments tem outros dois empreendimentos na capital baiana com esse mesmo olhar: o Condomínio D’Azur, que fica na Praia de Jaguaribe, que todas as unidades adquiridas pela Jive foram vendidas, e o Condomínio Parque Tropical, no Pituaçu, com poucas unidades em estoque. “O mercado imobiliário soteropolitano tem muito potencial. A escolha do Capemi retrata bem isso: sabíamos da relevância do edifício e decidimos comprá-lo e realizar o retrofit para devolver para a cidade um produto melhor, com mais conforto, mais moderno. Nossa preocupação é em transformar positivamente produtos e lugares”, reforça João Oliveira, sócio da gestora.

Com mais de 20 anos de experiência, o escritório de arquitetura contratado foi o Ferraz Sá, responsáveis por obras de grande porte na região. “Unimos técnica e qualidade a um atendimento personalizado, tudo para proporcionar experiências únicas. Desenvolvemos projetos e executamos obras que impactam positivamente a vida das pessoas”, pontuou Thiago Sá, sócio da empresa e quem assina o projeto.

Atualmente o Capemi todo está à venda, exceto as lojas, que já foram comercializadas. São 16 lajes de 671 m², totalizando 10.736 m². Mesmo em obras, o fluxo de pessoas tem aumentado gradativamente e, atualmente, cerca de 200 pessoas passam pelo local por dia. Após a inauguração, a previsão é que esse número dobre.

À frente do edifício, será instalada uma escultura, intitulada “Dia lindo”, de autoria do artista Ricardo Cavalcanti. A obra é dialoga com a paisagem urbana, tendo fitas que se contorcem de forma orgânica, como um gesto de aquarela, e que alcançam o efeito fluido através da utilização de chapa perfurada em aço galvanizado.

O Edifício Capemi fica na Av. Antônio Carlos Magalhães, 3.840, no bairro da Pituba, ao lado do Shopping da Bahia (antigo Shopping Iguatemi Salvador), referência em Salvador. A área nos arredores também vem recebendo revitalização, com oferta de transporte público: ônibus, BRT e Metrô. Confira mais informações sobre o projeto no site.

Sobre a Jive Investments

A Jive Investments é uma plataforma integrada de investimentos em ativos alternativos com foco na originação, aquisição e recuperação de créditos, direitos creditórios, precatórios, imóveis e outros ativos distressed.

Pioneira neste mercado, a gestora possui um know how e um track record comprovado de eficiência na gestão e recuperação de ativos estruturados complexos e de alto rendimento.

Atualmente possui R$ +8,2 bilhões em ativos sob gestão, R$ 24 bilhões em valor de face, experiência em mais de 100 transações e mais de 4.600 investidores entre profissionais e qualificados no Brasil e no exterior.

A empresa também gere diversos fundos de co-investimento, veículos criados para investir em transações maiores junto com os fundos principais e que oferecem a oportunidade de aumentar sua exposição à classe de ativos em operações pré-selecionadas. Em junho de 2021, recebeu importante aporte em que a XP se tornou sócia junto com outros investidores representados pelo Credit Suisse.