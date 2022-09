Após separação da dupla, Simaria aparece de surpresa em show solo de Simone

A cantora Simaria Mendes, que está afastada dos palcos desde junho deste ano, surpreendeu sua irmã, Simone Mendes, durante show solo da cantora realizado neste sábado, 24, ao aparecer no palco da ex-dupla. Ambas anunciaram oficialmente a separação profissional em 18 de agosto. A apresentação ocorreu em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo, em uma casa de shows. Simaria apareceu sem avisar e cantou algumas músicas com a irmã, que se emocionou com a aparição inusitada. “Você chegou aqui de surpresa, nem eu estava esperando. De onde você saiu? De uma caixa?”, brincou Simone. “Eu falei: ‘Vou prestigiar minha irmã hoje’”, respondeu Simaria, que fez a irmã chorar no palco tamanha a emoção do reencontro. Registros do momento viralizaram nas redes sociais e mostram a ex-dupla dançando a música Loka, hit de sucesso em parceria com a funkeira Anitta. Apesar do momento de trégua, vale ressaltar que as duas tiveram um fim conturbado de sua relação profissional, quando foram revelados ao público diversos desentendimentos entre as irmãs. Além das brigas constantes, na época Simaria alegou que ia se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da voz. Coube a Simone assumir sozinha o comando da agenda de shows da dupla. Confira o reencontro no vídeo abaixo.