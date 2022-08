Após sequelas da Covid-19, Susana Vieira revela medo da morte: “Senti que podia ir”

Susana Vieira desabafou sobre o momento em que ficou internada por sequelas da Covid-19. Após ter alta, prestes a completar 80 anos, a atriz concedeu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que vai ao ar neste domingo.

+ Dias após a internação, Susana Vieira recebe alta do hospital

A atriz disse que se apegou ao futuro para não temer o fim de sua vida durante a internação. “Senti, verdadeiramente, que ali eu podia ir embora. Eu não estava preparada. Tinha que me preparar. Não podia ter ficado tão à mercê dessa doença. Tive muito medo. E muito medo porque eu não deixei nada preparado”, disse ela.

“Eu preciso da minha família para ter o lado emocional misturado com essa Susana: corajosa, enfrentadora, sem medo, sem precisar pedir nada para ninguém a não ser agradecer”, completou a atriz durante a entrevista.

Susana Vieira recebeu alta na última sexta-feira (12) Susana Vieira recebeu alta do hospital na última sexta-feira (12), 6 dias após ser internada no Rio de Janeiro com sequelas da Covid-19. A atriz publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

“Novo dia. Que felicidade! Depois de tantos dias de internação, estou tomando meu primeiro café da manhã no meu quartinho, com meus bebezinhos. Quero agradecer de coração a todos os médicos, aos enfermeiros e ao tratamento que tive no hospital”, disse ela.

