Após ser chamada de interesseira, atriz se pronuncia sobre suposto evolvimento com o cantor João Gomes

A atriz Duda Wendling, 16, se pronunciou sobre um suposto envolvimento amoroso com o cantor João Gomes, negando os boatos e rebatendo as acusações de que estaria com ele por interesses. Na noite de quarta-feira, 10, Duda demonstrou seu descontentamento com os rumores e afirmou que os dois são apenas amigos e dizendo que os boatos são uma falta de respeito com ela e com a sua privacidade. “Eu acho uma falta de profissionalismo, uma falta de respeito comigo. Imagina se fosse verdade? E se eu quisesse minha privacidade? Eu sou uma menina de 16 anos, estou vivendo minha vida. Eu teria minha vida exposta dessa forma?”, afirmou Duda. Além disso, Duda relatou que recebeu ofensas pesadas em meio aos rumores. “As últimas duas semanas foram bem tensas e eu espero que essa seja a última vez que eu precise falar desse assunto. Me machucava muito. Me chamaram de put*, interesseira, falando que eu só tava com ele por causa da grana. Foi muito pesado”, afirmou a atriz. Depois de desmentir os rumores, Duda assistiu um show do cantor em São Paulo em um camarote.