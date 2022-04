Após show no Lollapalooza Brasil, Miley Cyrus testa positivo para Covid-19: ‘Valeu a pena’

A cantora norte-americana Miley Cyrus utilizou as suas redes sociais para informar seus fãs que, após uma série de apresentações pelo mundo, a mais recente delas no Lollapalooza no Brasil, no sábado, 26, a jovem testou positivo para Covid-19. Em seu Twitter, a estadunidense afirmou que as chances de contrair o novo coronavírus são muito altas “tocando para 100 mil pessoas por noite e conhecendo centenas de fãs por dia”. “Tenho Covid agora, mas definitivamente valeu a pena”, escreveu a artista, que convidou a brasileira Anitta para participar de sua apresentação no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no festival de músicas.

Com o diagnóstico positivo, Miley não mais poderá cantar em um show beneficente que ocorrerá neste domingo, 03, promovido pelo vocalista da banda Aerosmith, Steven Tyler. “Infelizmente, por causa disso, estou perdendo o Janie’s Fund, o que é péssimo, porque é uma instituição de caridade super importante para mim e meu amigo Steven Tyler. Estou me sentindo bem, então não se preocupe comigo! Desculpe Steven! Teremos nosso ‘Walk This Way’ outra hora”, publicou a jovem.