Após sinalizar desistência, Datena reafirma candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena chegou a indicar, neste sábado (4/6), uma possível desistência da disputa para o cargo de senador pelo estado de São Paulo nas próximas eleições. Contudo, minutos depois, ele voltou atrás.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Brasil Urgente, programa que comanda na Band, Datena disse que apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto, políticos “rejeitam” sua candidatura e, por isso, prefere “continuar representando o povo”.

“Continuo liderando todas as pesquisas de intenção de voto para o Senado em São Paulo. Significa que hoje, o povo de São Paulo me elegeria o seu senador. Mas a política e alguns políticos continuam me rejeitando”, comentou o apresentador. “Por isso, de verdade, eu prefiro continuar representando o povo onde sempre representei.”

Datena não citou quem seriam as pessoas que fazem oposição seu nome, mas diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) o rejeitam, por não considerá-lo um conservador confiável.

Apesar do desabafo, minutos depois o apresentador publicou um novo vídeo. Dessa vez, afirmando que manterá a candidatura.

“Exatamente pela sua confiança, povo de São Paulo, que eu reafirmo a minha pré-candidatura ao Senado, ao lado do Tarcísio [de Freitas]. Este é um recado principalmente a pretensos aliados do presidente que parecem estar fazendo campanha exatamente para o adversário, ou os adversários”, declarou.

