Após surgir com o cabelo irreconhecível, Jade Picon mostra reação de Paulo André: “Meu Deus

O novo visual de Jade Picon tem dado o que falar até mesmo entre seus amigos. A influenciadora, que mudou o cabelo para interpretar Chiara na novela ‘Travessia’, usou seu perfil do Instagram para mostrar a reação de algumas pessoas próximas, como o irmão Leo Picon e alguns colegas do BBB 22.

Além da mudança incrível que fez em seu visual, Jade também anunciou uma parceria com a linha de produtos Eudora Siáge. “Nova fase, novo visual e nova Jade”, comemorou a atriz.

A ex-BBB optou por cortar as madeixas na altura do ombro para garantir a jovialidade. Além disso, Jade também mudou a cor de castanho para loiro natural acizentado, com alguns pontos de luz em um tom mais claro. “Está simplesmente maravilhoso. Me emocionei, gritei, ri, foi uma loucura… Eu nunca tinha mexido no comprimento, nunca tinha me visto com um tamanho diferente, superou todas as minhas expectativas. A cor está divina. Estou muito feliz”, comentou.

