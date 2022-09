Após suspender shows no Brasil, Justin Bieber cancela turnê mundial

O cantor Justin Bieber voltou a cancelar shows da turnê mundial “Justice World Tour”. Em nota, a T4F divulgou nesta quinta-feira, 15, que a AEG Presents, promotora da turnê, informou que as apresentações não serão realizadas “em razão das questões de saúde que o artista vem enfrentando”. Justin faria dois shows em São Paulo após sua participação no Rock in Rio 2022. Um teria acontecido na última quarta-feira, 14, e o segundo estava marcado para esta quinta. Segundo a T4F, “também foram cancelados os shows que seriam realizados no Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e na Índia”. Com isso, a expectativa de que Justin iria remarcar os shows em São Paulo foi por água abaixo. A T4F explicou aos clientes que “a Política de Reembolso será enviada por e-mail aos titulares das compras dos ingressos, e também estará disponível para consulta no site oficial do evento”. Quando suspendeu as apresentações extras no Brasil, Justin emitiu uma nota explicando que não conseguiria completar a turnê por causa da sua batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, que deixou o rosto do astro parcialmente paralisado. “Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora”, declarou.