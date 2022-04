Após suspensão, governo do Peru libera jogo do Flamengo pela Libertadores

ATUALIZADO Depois de ser suspenso por determinação do governo peruano, o jogo entre Sporting Cristal e Flamengo, nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Lima, pelo Grupo H da Copa Libertadores, foi confirmado. O horário, que seria às 21h30, foi atrasado em meia hora e vai começar às 22h (de Brasilia). O confronto será disputado com portões fechados, em meio ao clima de tensão provocado por revoltas populares.

O governo vetou a disputa do jogo entre Sporting Cristal e Flamengo, pelo Grupo H da Libertadores. A Conmebol, no entanto, manteve as negociações para que o confronto ocorresse na data marcada com antecedência, mas sem a presença da torcida. Informados sobre a possibilidade da liberação da partida, os dois clubes mantiveram a concentração na capital peruana.