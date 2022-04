Após tapa de Will Smith em Chris Rock, Jada Pinkett se manifesta: ‘Temporada de cura’

Jada Pinkett quebrou o silêncio nesta terça-feira, 29, após seu marido, o ator Will Smith, subir no palco durante a cerimônia do Oscar 2022 e dar um tapa no rosto do humorista Chris Rock. O vencedor da estatueta de Melhor Ator ficou irritado com o comediante por ele fazer uma piada com Jada, que perdeu o cabelo devido a uma doença chamada alopecia. Em um post no Instagram, ela divulgou uma breve declaração: “Esta é uma temporada de cura e estou aqui para isso”. Na última segunda-feira, 28, Will também se manifestou nas redes sociais e se desculpou pelo seu ato. “A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado”, declarou o ator em nota divulgada no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)