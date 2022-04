Após tapa no Oscar, Academia de Hollywood bane Will Smith de todos os seus eventos por 10 anos

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu banir o ator Will Smith de todos os seus eventos pelos próximos 10 anos. A decisão foi tomada após o ator dar um tapa na cara de Chris Rock durante a entrega de um dos prêmios do Oscar de 2022. A informação foi dada pelo portal americano TMZ. “O Conselho decidiu, por um período de 10 anos, a partir de 8 de abril de 2022, que o Sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo, mas não limitado ao Oscar”, diz um trecho da carta. O documento é assinado pelo presidente da Academia, David Rubin, e pelo CEO da instituição, Dawn Hudson. No entanto, o vencedor da estatueta deste ano (por “King Richard: Criando Campeãs”) ainda poderá concorrer ao prêmio.

“Durante nossa transmissão, não abordamos adequadamente a situação na sala. Por isso, lamentamos. Esta foi uma oportunidade para darmos um exemplo para nossos convidados, espectadores e nossa família da Academia em todo o mundo, e ficamos aquém”, continuou a carta. Em outro trecho, os membros do conselho que dirige a Academia agradecem a Chris Rock por ter mantido a compostura e apresentado normalmente o prêmio de Melhor Documentário. “Queremos expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Rock por manter a compostura em circunstâncias extraordinárias”, diz o documento. Depois da repercussão da agressão, Smith deixou a Academia e viu a maioria das produções das quais participava serem paralisadas.