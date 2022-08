Após o PSG vencer o Nantes por 4 x 0 e conquistar a Supercopa da França, disputada em Israel nesse domingo (31/7), o técnico Christophe Galtier, comentou sobre a parceria da dupla Messi e Neymar, que está roubando os holofotes do clube na pré-temporada.

“Neymar e Messi se conhecem há algumas temporadas e estão se redescobrindo aqui. Eles têm uma relação técnica real e um desejo de fazer coisas juntos”, disse Galtier.

No jogo de domingo, o primeiro gol saiu dos pés do brasileiro, que lançou o argentino na área, onde ele teve o trabalho apenas de driblar o goleiro e abrir o marcador. Além da assistência, Ney marcou dois gols na partida, sendo um de falta e outro de pênalti. De calcanhar, o zagueiro Sérgio Ramos também balançou as redes.

Mesmo com os dois gols de Neymar, o argentino foi eleito o melhor jogador da final. Vale lembrar que Kylian Mbappé estava cumprindo suspensão e não participou da partida.

Messi foi eleito o melhor jogador da final pic.twitter.com/PwtJGk2FZl

— Messimaniacas (@Messimaniacas_) July 31, 2022

Neste sábado (6/8), o Paris Saint-Germain visita o Clermont pela estreia no Campeonato Francês. O clube mira a conquista dos principais títulos em disputa no ano, que podem marcar a redenção do trio Neymar, Messi e Mbappé.

O post Após título da Supercopa, Galtier falou sobre a dupla Messi e Neymar apareceu primeiro em Metrópoles.