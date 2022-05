Após título do Real Madrid, Ronaldo participa de jantar com ‘galáticos’

Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno participou de um encontro ‘galático’ em Madri, na Espanha. No último sábado (30), o ex-jogador esteve presente em um jantar com o técnico Carlo Ancelotti e personalidades do esporte após o 35º título do Campeonato Espanhol do Real Madrid.

No jantar, Ronaldo encontrou os ex-atletas Luís Figo, Fernando Hierro e Míchel Gonzalez. Além dos ídolos do Real Madrid do passado, o envento contou com o tenista espanhol Rafael Nadal.

O encontro foi registrado e publicado nas redes sociais pelo médico e torcedor merengue Ángel Martín, fundador e diretor da clínica Menorca.

O Real Madrid faturou a taça do torneio nacional ao golear o Espanyol por 4 a 0 no estádio Santiago Bernabéu, no sábado (30), em duelo válido pela 34ª rodada. Rodrygo (duas vezes), Asensio e Benzema marcaram os gols da vitória.

Os merengues entraram em campo precisando apenas de um empate para confirmar a conquista do Campeonato Espanhol, mas conseguiram o triunfo com tranquilidade. O título foi conquistado com quatro jogos de antecedência.