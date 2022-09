Após título na F2, brasileiro Felipe Drugovich assina com a Aston Martin

Nesta segunda-feira (12/9), Felipe Drugovich, que no último final de semana conquistou o título da F2, assinou com a Aston Martin – integrante da Fórmula 1. O brasileiro de 22 anos vai participar do Programa de Desenvolvimento e será o piloto reserva da equipe, podendo participar do Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde substituirá Lance Stroll.

Para 2023, Drugovich realizará um “extenso programa de testes ao volante do carro AMR21 de 2021 e participará de GPs selecionados como membro da equipe”, conforme divulgou a Aston Martin em comunicado oficial.

O piloto não escondeu sua felicidade em assinar com os britânicos. Para ele, será uma grande oportunidade para aprender e se desenvolver.

“Tornar-se membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos AMF1 é uma oportunidade fantástica para mim – e só contribui para o que foi uma temporada de 2022 extremamente agradável e bem-sucedida. Vencer na Fórmula 2 tem sido considerado o melhor ponto de partida possível para uma carreira na Fórmula 1, e vejo meu papel na AMF1 como me dando todas as ferramentas para dar o próximo passo crucial”, afirmou.

“Para mim, 2023 será uma curva de aprendizado: estarei trabalhando com a equipe de F1, mas meu objetivo principal é aprender e me desenvolver como piloto. Espero que isso me dê a oportunidade de correr na Fórmula 1 no futuro”, completou.

Título de Drugovich na Fórmula 2

Felipe Drugovich conquistou o título da Fórmula 2 , em Monza, na Itália, no último sábado (10/9). Assim, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o troféu na categoria.

Com nove pódios, cinco vitórias e quatro pole positions, o paranaense chegou na 13ª etapa da temporada com 233 pontos e 69 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Théo Pourchaire.

Dessa maneira, mesmo tendo abandonado a corrida em Monza, após ter sido tocado logo na primeira volta, Drugovich viu seu principal adversário ter problemas na prova e encerrar a corrida fora da zona de pontuação, não podendo mais alcançar o brasileiro na disputa pelo título.