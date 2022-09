Após tradição de 36 anos, TV Globo corta Galvão Bueno da abertura da Copa do Mundo

Galvão Bueno é responsável pela narração do primeiro jogo da Copa do Mundo desde 1986. Porém, pela primeira vez, o narrador fará a sua estreia apenas quando o Brasil for a campo, o que acontece apenas no 4º dia do evento.

A notícia foi confirmada pela coluna “Notícias da TV“, do portal UOL. O jornalista Luís Roberto deve abrir a Copa do Mundo do Catar na TV aberta, sendo apenas o quarto narrador da história da TV Globo a ficar com esta responsabilidade. Geraldo José de Almeida abriu os mundiais de 1970 e 1974 e Luciano do Valle encarou a missão em 1978 na Argentina e 1982 quando aconteceu na Espanha.

Galvão Bueno e Luíz Roberto farão a cobertura completa da Copa do Mundo do Catar (Foto: Reprodução/Instagram)

Além do narrador e Galvão Bueno, os jornalistas Luiz Carlos Jr. e Milton Leite também serão enviados ao país do Oriente Médio para a cobertura completa dos jogos. A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20 de novembro com o jogo do Catar x Equador às 13h no estádio Al Bayat. A seleção entra em campo apenas no dia 24 de novembro para o jogo contra a Sérvia.

Apesar de fatos inéditos como a primeira vez do Mundial no Oriente Médio, está será a última Copa do Mundo com apenas 32 seleções. A partir de 2026, a Copa do Mundo terá 48 times na disputa pela taça.

Despedida de Galvão Bueno Além de ter narrado os jogos da TV aberta, Galvão Bueno comanda o “Bem, Amigos“, programa do SporTV há mais de 20 anos. No entanto, a última edição com o narrador de títular acontece em 14 de novembro.

Além da transmissão na SporTv, como de costume, o programa também será exibido na TV Globo após a novela das 21h. Será uma edição especial para a cobertura da última rodada do Brasileirão.

“O Bem, Amigos! nunca foi apresentado na Globo, na televisão aberta. O último Bem, Amigos será no dia 14 de novembro. No dia 13 termina o Campeonato Brasileiro [de Futebol], e no dia 14 será o último Bem, Amigos! na Globo e no SporTV”, comentou em conversa com o “Notícias da TV“.

