Após trauma, Jade Picon dança em ensaio para Travessia e impressiona

Jade Picon surgiu dançando muito em uma aula de preparação corporal para a novela Travessia. A influencer digital, que interpretará Chiara na trama, superou seu trauma de dançar em público e exibiu sua evolução para a personagem.

+ Jade Picon comenta sobre rotina de gravações da novela Travessia: “Nem imaginava”

A coreógrafa Lavinia Bizzoto, compartilhou em suas redes sociais, um pouco da aula com o elenco nesta quarta-feira (31). “Mais um dia conduzindo o elenco da novela ‘Travessia’ a criar intinidade através do movimento’, disse a professora nos stories do Instagram.

“Me encanta ver o quanto o trabalho corporal possibilita a abertura de interação entre os atores e o encontro com seus personagens”, compeltou Lavinia ao exibir o registro dos atores do elenco da novela.

Foto: Reprodução/Instagram

Jade Picon mostra que superou trauma com dança A influenciadora digital mostrou que superou aos poucos seu trauma com dança. A situação ficou evidente no BBB 22, quando Jade não participou de uma dinâmica que exigia o gingado dos participantes. Ela também não dançava nas festas do reality show.

Picon explicou que ficou traumatizada depois de compartilhar um vídeo dançando no TikTok e virar meme nas redes sociais. “Eu não danço, estou de boa. Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok, entrei nos trending topics do Twitter e fiquei traumatizada. Falei: ‘Nunca mais na minha vida [faço] esta merda’”, disse a ex-BBB.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Grávida de oito meses, MC Loma faz desabafo após receber críticas por causa do seu corpo

+ Viih Tube e Eliezer lavam roupa suja e acabam brigando em vídeo: “Já pegou todos os meus amigos”

+ Na reta final da gravidez, Viviane Araújo faz dancinha com Guilherme Militão: “Vem neném”