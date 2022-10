Após três anos, GP do Japão retorna e pode decidir mais uma temporada

Três anos depois, o circuito de Suzuka, no Japão, volta a sediar um GP de Fórmula 1. E fiel ao histórico da corrida, ela pode ser decisiva para a temporada 2022 da categoria. A Band anuncia a transmissão da corrida, na madrugada deste sábado para domingo (9/10), a partir das 2h.

Saiba mais detalhes sobre o GP do Japão 2022, que pode ser decisivo, abaixo:

O campeonato Após um GP de Singapura para esquecer, Max Verstappen terá um segundo match point neste fim de semana para fechar a temporada 2022 e se sagrar bicampeão. Para isso, precisa fazer pelo menos oito pontos a mais do que Charles Leclerc e seis pontos a mais que Sergio Perez, seu companheiro de Red Bull. Ou seja, se vencer e fizer a volta mais rápida, será o campeão, independentemente do resultado dos rivais.

Para o resto do grid, Suzuka apresentará mais uma oportunidade de analisar como as atualizações nos carros influenciarão no desempenho, por mais que a chuva, que se apresentou nos treinos livres, afete a avaliação.

“Sempre há coisas para aprender, por exemplo, com configurações, desgaste dos pneus, temperaturas e equilíbrio do carro. Portanto, definitivamente há coisas a serem observadas. Também temos dados sobre diferentes cargas de downforce e níveis de asa”, declarou Lewis Hamilton sobre a performance do W13, antes de acrescentar: “Estamos realmente perdidos. Quando voltarmos ao seco, imagino que as Ferraris e as Red Bulls estarão bem rápidas. Eu realmente não faço ideia. Espero que sejamos rápidos, mas é uma esperança que tenho todas as semanas”, disse o heptacampeão mundial, contido em sua avaliaçõ.

Confira as tabelas dos Mundiais de Pilotos e Construtores:

DRIVER STANDINGS

Max Verstappen continues to hold strong with a 104 point lead over nearest rival Charles Leclerc #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nZBkWIJfpE

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022

TEAM STANDINGS

McLaren moves up past rivals Alpine!

And, Aston Martin takes a solid points-haul too #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/frWinJowLn

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Detalhes do circuito

Distância: 5.807m

Recorde em corrida: 1min30s983 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2019)

Número de voltas: 53

DRS – 1 zona

Deteção após a curva 15 (130R)

Ativação na reta principal

Pneus disponíveis: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios)

Resultado em 2019

Pole position: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min27s064

Pódio:

1º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1h21min46

2º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) +13s343

3º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) +13s858

Curiosidades do circuito Suzuka foi cenário de algumas batalhas memoráveis pelo título da Fórmula 1. Ayrton Senna, por exemplo, entre 1988 e 1992, decidiu quatro títulos no circuito, vencendo três e perdendo um, de forma polêmica.

O holandês Max Verstappen, agora, terá a sua chance, porém, ele terá que superar um retrospecto negativo pessoal: nunca venceu no Japão. Seu principal rival de 2021, Lewis Hamilton, tem cinco vitórias.

GP do Japão em 2019 Semelhante a muitas das dinâmicas que aconteceram na temporada 2021, a Ferrari não conseguiu transformar seu favoritismo em vitória no último GP do Japão. Sebastian Vettel e Charles Leclerc fizeram uma dobradinha na classificação, porém, após péssima largada, foram ultrapassados por Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton ainda ameaçou atacar seu, à época, companheiro de equipe. No entanto, foi estranhamente chamado para um segundo pit stop pela Mercedes, deixando a vitória para o finlandês. Com o primeiro e terceiro lugares no pódio, a equipe conseguiu o seu sexto título mundial de Construtores consecutivo.

