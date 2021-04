Aposentados já podem fazer empréstimo com nova margem de 40% na Moto Fácil

A nova margem do crédito consignado de 40% para concessão de empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas do INSS já está valendo. A mudança veio através da Medida Provisória (MP) 1.006/20 e foi publicada como Lei 14.131/2021 no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (31).

A nova margem de crédito consignado de 40%, um aumento de 5% com relação as regras habituais de 35% terão validade até o dia 31 de dezembro de 2021. Dessa margem fica disponível 35% para a contratação de empréstimo consignado e 5% para uso com cartão de crédito.

Além disso, conforme a lei publicada, quando não houver leis locais específicas que definam um percentual maior, a margem de 40% também será aplicada a:

Militares das Forças Armadas;

Militares dos estados e do Distrito Federal;

Militares da inatividade remunerada;

Servidores públicos de qualquer ente da Federação;

Servidores públicos inativos;

Empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação;

Pensionistas de servidores e de militares.

Por fim, ainda se estabeleceu que a carência facultativa para começar a pagar as parcelas do consignado seja de 120 dias, conforme avaliação de cada instituição financeira. Além disso, os juros e demais encargos contratados devem ser mantidos.

Conteúdo por Jornal Contábil com informações Estadão Conteúdo