Apostas: veja as maiores zebras nos jogos do fim de semana na Europa

O futebol europeu estará movimentado durante o fim de semana. A maioria dos países do Velho Continente terão jogos na rodada. E o Superesportes apresenta as cinco grandes zebras dos confrontos para as casas de apostas (contando apenas confrontos da primeira divisão de cada país).

Bournemouth

O Bournemouth é a maior zebra do fim de semana (odd 29). Mas não é para menos. A equipe encara o Liverpool, fora de casa. Os Reds, apontados como candidatos ao título no início da temporada, ainda não venceu não competição, somando apenas dois pontos.

O Liverpool joga em casa e busca sua primeira vitória. O Bournemouth, por sua vez, vem de duas pesadas derrotas após estreia com resultado positivo na competição (perdeu por 4 a 0 para o Manchester City e por 3 a 0 para o Arsenal).

Veja a precificação para o jogo deste sábado, às 11h, em Anfield

Javor Ivanjica

A segunda maior zebra vem da Sérvia. O Javor Ivanjica (odd 23) ocupa a sexta posição na liga nacional, com três vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo dez gols marcados e 11 sofridos.

O problema é jogar fora de casa contra o melhor time do país. O rival do Javor neste sábado é o Crvena Zvezda, líder isolado da competição. Em cinco jogos, são cinco vitórias, 20 gols marcados e apenas um sofrido.

Veja as cotações para o duelo deste sábado, às 15h30

SK Super Nova

A próxima grande zebra é da Letônia. Vice-lanterna da liga local, o SK Super Nova (odd 21) está embalado. Depois de 21 jogos sem vitória, o time embalou uma sequência de quatro triunfos seguidos e deixou a última posição.

No entanto, o adversário deste sábado é o Valmiera, líder isolado da competição. O time mandante do confronto tem 61 pontos no torneio: são 19 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Veja as odds para o duelo das 8h deste sábado

Desportivo de Chaves

Outro time que tem uma vitória pouco provável no fim de semana é o Desportivo de Chaves (odd 19), que disputa a liga de elite do futebol português, um dos campeonatos mais importantes do planeta. O Chaves, em três jogos realizados, soma quatro pontos, com três gols marcados e três sofridos.

A equipe de Chaves enfrentará o atual campeão português, fora de casa. O Sporting também não teve bom começo na liga e tem o mesmo desempenho do rival deste sábado. No entanto, fez seis gols e sofreu o mesmo número.

Veja os valores para o jogo deste sábado, às 16h30

Ross County

O último time da lista vem da liga escocesa. O Ross County (odd 17) não teve bom início de competição. Depois de três derrotas seguidas, a equipe venceu o lanterna Kilmarnock, por 1 a 0, em casa, deixando a última posição para o rival.

Neste sábado, o Ross enfrenta o Rangers, um dos grandes times do país. Embalado pela classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Rangers tenta voltar a vencer no Campeonato Escocês. O time começou a competição com três vitórias seguidas, mas empatou o último duelo, contra o Hibernian, fora de casa.

Veja como estão cotados os times para o confronto