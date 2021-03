Aprenda a cuidar do seu dinheiro: curso on-line ajuda jovens a lidar melhor com as finanças pessoais

Criado em 2017 pelo Sicoob, o “Se Liga Finanças” já impactou mais de 4,3 mil jovens em todo o Brasil e está com inscrições abertas para edição virtual deste ano Seja você jovem ou não, vai ter que se esforçar para responder a essa questão: para onde foi o seu primeiro salário? Não é fácil lembrar. Mas é fato que grande parte das pessoas que entram no mercado de trabalho se empolgam com o valor e já saem gastando tudo, seja num smartphone novo, um parcelamento de TV ou até um videogame. Este, segundo Amanda Holanda, analista de Educação Financeira do Sicoob, é um erro clássico dos jovens. “Por não ter a experiência com o mercado de trabalho, que pode ser muito volátil, e também pela empolgação do valor a mais na conta, eles acabam não guardando nenhuma parcela do dinheiro e, quando precisam, pensam: o que eu fiz com tudo o que ganhei?”, explica. É pensando nestas pessoas que a instituição financeira cooperativa Sicoob oferece gratuitamente o programa “Se Liga Finanças”, este ano totalmente virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. Criado em 2017, o workshop já impactou mais de 4,3 mil pessoas de até 29 anos, e passou por algumas mudanças para estar disponível on-line.

Se antes as aulas eram divididas em dois dias, com 4h de duração cada, agora o “Se Liga Finanças” está em seis módulos, com 32 vídeos curtos, além de várias interações para manter o aprendizado do aluno. “Usamos o conteúdo do workshop presencial e adaptamos, com toques de gamificação em uma plataforma de curso EAD. É importante destacar que o Sicoob segue seu princípio educacional e interesse pelas comunidades em que está inserido, mesmo quando não podemos estar fisicamente juntos”, diz a especialista.

Segundo o Instituto Sicoob, responsável pelo gerenciamento do “Se Liga Finanças”, a ideia de adaptar o curso para o formato virtual também atende às necessidades do cotidiano desses jovens, que muitas vezes trabalham, estudam e ainda cuidam da casa, por exemplo. “Agora eles podem começar o curso no momento em que desejarem, assim como completar o curso no seu próprio ritmo”, destaca.

Para se inscrever, basta acessar https://online.seligafinancas. com.br/ e concluir o cadastro na plataforma. Por lá, além de voluntários que vão tirar dúvidas dos alunos, eles também podem interagir uns com os outros, aumentando ainda mais o processo de aprendizagem e compartilhando experiências.