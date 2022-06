Aprenda como limpar brinquedos de banho para evitar mofo

As brincadeiras durante o banho são ótimas para o desenvolvimento de crianças pequenas. Enquanto criam histórias, elas estimulam as habilidades de criatividade e imaginação. Mas os pais devem ficar atentos à higiene correta dos brinquedos que vão para a água.

Uma jornalista norte-americana compartilhou, em setembro de 2021, o susto que passou com o filho de apenas 2 anos quando ele quase ficou cego por brincar com um brinquedo de borracha com mofo.

Assim como os brinquedos guardados no quarto, os usados no banho também precisam ser higienizados corretamente. No caso deles, o risco é de a água acumulada formar mofo dentro dos bichinhos de plástico.

“Limpar brinquedos de banho não é divertido, mas, se feito corretamente, pode ser um processo rápido e fácil”, garantiu a especialista em bebês e influenciadora digital Sophie Pickles, ao jornal The Sun.

Sophie ensina 4 dicas para limpar os brinquedos e garantir a saúde das crianças:

Deixe de molho

Lavar com água corrente ao final do banho é o suficiente na maioria das vezes. A casa dois meses, no entanto, os brinquedos devem ser colocados de molho por cerca de uma hora num recipiente com água e comprimidos esterilizantes. Não há necessidade de enxaguá-los com água quente, basta deixá-los secar bem. Use a lava-louças

Uma maneira rápida e prática de lavar os brinquedos é colocá-los na prateleira de cima da máquina de lavar-louças em ciclo rápido. Com o tempo, entretanto, as cores dos objetos acabam se desgastando. Guarde em locais arejados

Alguns brinquedos podem ser mais difíceis de secar por dentro, o que pode ocasionar a formação de mofo. Por isso, opte por guardar tudo o que tem contato frequente com a água em cestas e redes de malha. Elas ajudam os brinquedos a secar mais rápido. Tampe as frestas

Os brinquedos de banho costumam ter um buraquinho para esguichar água. Sophie sugere que ele seja vedado para impedir que a água entre. As crianças continuarão se divertindo no banho e o risco de mofo será eliminado.

