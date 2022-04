Apresentado no Bahia, Cesar afirma que chega para ser titular

Depois de muitos anos na reserva do Flamengo, o goleiro Cesar decidiu que era a hora de respirar novos ares e escolheu o Bahia para ser a sua nova casa. Nesta quinta-feira, 31, o arqueiro de 30 anos foi apresentado na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo e falou sobre sua expectativa pelo tricolor.Mesmo com quatro nomes no atual elenco (Danilo Fernandes, Matheus Teixeira, Mateus Claus e Dênis Júnior), Cesar afirma que chega em busca da titularidade. Atualmente, Claus e Teixeira revezam o posto principal, enquanto Danilo se recupera do atentado sofrido no ônibus tricolor. “São excelentes profissionais, mas eu venho para cá com o objetivo de jogar. Assim como acredito que outros, mas me sinto pronto por tudo que já vivi, por tudo que a gente já passou. Os desafios são do dia a dia, vai ter a cobrança natural, a exigência, e a gente vai elevando o nível do treinamento, de trabalho para que eu possa e todos nós possamos ajudar o Bahia. Esse é o objetivo”, pontuou Cesar. Enquanto esteve no Flamengo, entre 2011 e 2021, o novo goleiro do Esquadrão ficou no banco de reservas para nomes como Felipe, Paulo Victor, Alex Muralha e Diego Alves. Por conta disso, Cesar nunca chegou a ter uma grande sequência na meta rubro-negra. Durante o período que vestiu as cores do Urubu, a temporada em que ele mais participou foi 2015 e 2018, tendo entrado em campo 18 vezes em ambas. O goleiro revelou o desagrado com a situação, mas afirmou que sempre esteve à disposição e fez o melhor quando necessário

“Nunca me conformei com a reserva. Existe uma coisa que é respeito e a minha obrigação como funcionário, como profissional de futebol. Eu tenho os meus objetivos, sempre estar preparado para jogar. E sempre que fui solicitado, graças a Deus, a gente conseguiu fazer bons trabalhos. Então esse é o meu objetivo. Nem sempre consigo ter uma sequência grande, é um só que joga. E tem diversos goleiros que disputam esse lugar. O que eu posso dizer é que estou sempre fazendo todo o possível”, encerrou Cesar.