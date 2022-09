Apresentador de TV espanhola diz que não houve fala racista contra Vini Jr

O jornalista Josep Pedrerol, apresentador do programa El Chiringuito, disse, no programa desse domingo (18/9), que não houve falas racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior. Ainda: que a expressão usada foi “mal interpretada”, “inapropriada” e pediu desculpa a quem tiver se sentindo “incomodado”.

“Quero deixar um recado para todos os brasileiros. A expressão ‘brincar de macaco’, na Espanha, é ‘fazer papel de bobo’. Não é racista. Na tradução, foi mal interpretado. Um forte abraço e continue a dançar”, disse, referindo-se a Vinícius Júnior, em um pronunciamento ao vivo.

Na semana passada, o brasileiro, que atua no Real Madrid, foi criticado pelo agente espanhol Pedro Bravo , convidado do “El Chiringuito”, que chamou de “macaquice” a maneira como Vini Jr. se comporta após marcar um gol: dançando.

“Se te incomodou, peço desculpas. Pode ser uma expressão inapropriada, mas não é racista. Eu me importo que qualquer telespectador tenha se incomodado e por isso peço desculpas. Há tanta hipocrisia nesse mundo que sinto um pouco de nojo. Peço perdão se te ofendi, Vinicius Júnior”, continuou.

Canto racista de torcedores do Atlético de Madrid

Após o jogador do Real Madrid ser alvo do comentário na Espanha, uma onda de apoio surgiu nas redes sociais com a hashtag “BailaViniJr”.

No domingo, quando o clube visitou o Atlético de Madrid, um vídeo viralizou com cantos racistas vindo de torcedores dos donos da casa.