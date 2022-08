Segundo informações do jornalista Flavio Ricco, três anos após deixar a Gazeta, Ronnie Von vai retornar à TV aberta para comandar uma atração na emissora Rede TV!. O contrato foi fechado nesta última quinta-feira (19/8) e ainda não se sabe o nome, nem do horário do programa, que deve ser decidido em breve.

Até 2019, Ronnie comandava o Todo Seu na Gazeta que contava com apresentações musicais com quadros de gastronomia, entretenimento e culinária. Na época, a emissora informou que o programa seria encerrado por questões econômicas.

O apresentador, durante a pandemia, começou a produzir conteúdo para o YouTube para ser seu próprio chefe. “Eu não tenho que ouvir um ponto no meu ouvido, não tenho que ficar submetido a certas coisas que, eventualmente, eu não concordaria”, disse ele ao Notícias da TV.

Mas, ele frisou na entrevista que sentia falta de trabalhar na TV aberta: “Eu adoro, tenho que confessar isso. Sinto muita falta. Tudo que eu consegui, materialmente, foi a música que me deu, não foi a televisão. Mas eu sempre gostei mais da televisão do que da música. Você acredita numa bobagem dessas? Acontece que eu fui inoculado por uma bactéria chamada ‘TVcorpus’ (risos). Não me deram antibiótico.

Fora das telinhas, o comunicador chegou a negociar com a Band um programa semanal às quartas-feiras, o que não se concretizou por causa da pandemia.

O post Apresentador Ronnie Von voltará à TV aberta na equipe da Rede TV! apareceu primeiro em Metrópoles.