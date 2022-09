Apresentador tira faixa de candidata do Miss Goiás 2022 após anúncio errado; vídeo viraliza

A modelo Ana Lívia passou por uma situação embaraçosa no concurso Miss Goiás 2022. O apresentador se equivocou na hora de revelar a vencedora e colocou a faixa de campeã nela. Ao se tocar do erro, ele tirou a faixa de Ana Lívia e colocou na candidata que de fato ganhou o concurso de beleza. O vídeo desse momento foi publicado pela modelo nas redes sociais e viralizou no TikTok. O caso que aconteceu na última sexta-feira, 23, foi associado ao Miss Universo 2015, quando a Miss Colômbia foi coroada por engano. No Instagram, Ana Lívia fez um desabafo: “A vergonha que passei ontem. Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante para quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar”. A modelo disse que sua sorte foi ter se preparado psicologicamente para o concurso. “Sei muito bem quem sou e me mantive forte, sei que dei o meu melhor em todo o concurso, mas qualquer menina que teria um psicológico mais abalado ficaria extremamente mal, triste, frustrada. Mas sigo meu caminho, como disse, pedi a Deus que fizesse o melhor para o meu caminho e se Ele quis assim, eu confio, Ele sabe de todas as coisas.” Ana Lívia agradeceu as mensagens de carinho que recebeu e pediu aos seguidores para não atacarem a vencedora do Miss Goiás: “Sou totalmente contra discurso de ódio, rivalidade feminina e hate [ódio, em português]”.

