Apresentadora da Globo denuncia homem que se masturbou com vídeo dela: ‘Nojento’

A jornalista Bárbara Coelho, que apresenta o “Domingo Espetacular”, na Globo, fez uma denúncia após ver sua imagem sendo usada por um homem durante a masturbação. Em um relato nas redes sociais, ela contou que o próprio homem a marcou em um post no qual ele aparece se masturbando enquanto vê um vídeo da apresentadora. “Eu mandei mensagem para ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu? Ele não me mandou no direct. Ele postou no Twitter mesmo. Me marcando”, disse Bárbara. “Definitivamente não tenho estômago para repostar o vídeo. Mas gostaria do apoio de vocês para denunciar [a conta dele].” A jornalista expôs a conta do homem e também a mensagem que recebeu dele após ela dizer que entraria com uma ação contra ele. “Processar? Prender? Não sabe que tem advogado? Você agora é a juíza que prende e julga? Quero ver se eu vou ser preso mesmo. Não conhece a lei? Até parece que eu vou ser preso por estar me masturbando dentro da minha casa… até quem molesta mulheres nas ruas ou estupram não vão presos. Imagina eu por causa de um vídeo meu dentro da minha própria casa”, escreveu o homem. “Você é nojento”, respondeu a apresentadora. Após relatar o que aconteceu, Bárbara desabafou: “É isso! Mulheres são estupradas e nada acontece. Porque eu, no conforto da minha casa, molestando você, vai acontecer alguma coisa?”.

