Apresentadora do ‘Casos de Família’ relembra foto usando seu menor fio-dental: “Bronzeada”

Dia de TBT! Christina Rocha, apresentadora do ‘Casos de Família’, modelo e influenciadora digital, levou o público à loucura na tarde desta quinta-feira (01). A celebridade compartilhou uma foto em que surge com um biquíni pra lá de minimalista.

“Momento nostalgia nesta quinta feira maravilhosa! Sempre amei o sol”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Christina Rocha surge sentada em uma cadeira para renovar o seu bronzeado, enquanto usa um biquíni fio-dental mais do que chamativo.

“Sempre lindíssima !!!! Bjusss”, apontou uma fã no campo de comentários. “Que triste saber que o programa pausou, mas estou ansioso pra voltar”, brincou outro, colocando alguns emojis de coração.

Christina Rocha revela o verdadeira motivo do fim do ‘Casos de Família’ Durante entrevista cedida ao Vênus Podcast, Christina Rocha revelou o verdadeiro motivo do ‘congelamento’ do programa ‘Casos de Família’, que estava no ar há mais de 10 anos.

“É um formato engessado. Em 13 anos chega uma hora que acaba sendo repetitivo. O que gostaria era de ter feito [o programa] em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, alguma coisinha nova, não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, até pela falta de convidados”, disse Christina.

“Eu já tinha conversado sobre isso, sobre a possibilidade de dar uma melhorada em algumas coisas. Eu já imaginava [que iria acabar], a gente sempre foi o coringa da casa. O Casos de Família é sobrevivente”, finalizou.

