Apresentadora do ‘Esporte Espetacular’ é clicada saindo do mar de biquíni minimalista: “Uau!”

Na manhã desta sexta-feira (26), a apresentadora que comanda o programa ‘Esporte Espetacular’ ao lado de Lucas Gutierrez, Bárbara Coelho, foi fotografada enquanto aproveitava um banho de mar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Durante uma entrevista para a Quem, a apresentadora contou algumas curiosidades sobre sua carreira. “Desde muito nova, eu pratiquei vários esportes. Joguei vôlei por oito anos, também fiz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava”, revelou.

Em seguida, a comunicadora contou que gosta de aproveitar os dias de folga para prestigiar algumas competições. “Nas férias, escolho destinos em que eu vá poder assistir a alguma competição, algum esporte”, afirmou Bárbara.

Foto: FABRICIO PIOYANI/AGNEWS

Eliana foi pra Globo? Segundo informações do portal ‘Folha de S. Paulo’, a apresentadora Eliana está confirmadíssima para participar de um projeto da plataforma ‘Globoplay’. Na ocasião, a loira estará presente no documentário intitulado “Um Brinde à Vida”, que vai homenagear a história de Hebe Camargo, que faleceu em 2012.

Além da apresentadora do SBT, ícones da Rede Globo também vão fazer participações no projeto, incluindo Angélica, Xuxa e Ana Maria Braga, que vão comentar sobre momentos marcantes que viveram ao lado de Hebe. Vale lembrar que a participação não interfere nos trabalhos da loira no SBT.

