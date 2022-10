Apresentadores do Bom Dia RJ choram ao homenagear Susana Naspolini

A emoção tomou conta dos programas da Rede Globo após a morte de Susana Naspolini. A jornalista morreu, aos 49 anos, na noite da última terça-feira (25/10). Nos minutos iniciais do Bom Dia RJ, os apresentadores Flávio Fachel e Silvana Ramiro não conseguiram segurar as lágrimas e se emocionaram ao relembrar momentos da repórter.

Após um VT, em que mostrava uma reportagem de Susana, Flávio começou a falar sobre a repórter. “A gente nunca está preparado. Como é que a gente consegue se despedir dessa alegria toda que a gente acabou de assistir? O que a nossa querida Susana Naspolini fazia era algo que acendia uma luz no rosto das pessoas”, pontuou.

Sem conseguir segurar as lágrimas, Silvana completou a fala do amigo e a importância do trabalho de Susana. “Era com muita verdade que ela trazia os problemas das comunidades, todos os problemas dos bairros, ela realmente sentia o que as pessoas estavam passando. Foram muitas reportagens, inclusive aqui nesse estúdio, um espaço que também era dela”, completou.

“A nossa amiga, a sua amiga, amiga do Rio de Janeiro, lutou muito. Essa mulher lutou muito contra o câncer e nunca vi a Susana se queixar. Ela sempre sempre estava com muita energia, otimismo e fé. Ela estava internada em um hospital localizado em São Paulo e nos deixou, aos 49 anos, muito cedo… E a saudade fica”, declarou Flávio.

O apresentador revelou que a edição de hoje do Bom Dia RJ seria toda dedicada à repórter. “E tenho certeza que você, assim como a gente, já está sentindo uma saudade de quem vai sentir muita falta, ou melhor, já sente muita falta… A gente quer deixar um abraço muito forte para a Julia”, comunicou.

Por fim, antes de chamar a primeira reportagem, Silvana agracedeu as mensagens recebidas dos telespectadores. “A Julia, nos últimos dias, pediu muita oração nas redes sociais, pois ela sabia dessa corrente de amor que todo mundo tinha pela Susana… As mensagens que a gente está recebendo aqui são de cortar o coração, mas mostram a força e a verdade que a Susana tando transmitia para todos nós”, complementou.

