Aproveitando a natureza, Mariana Rios mostra corpo escultural com biquíni branco minúsculo

No último sábado(17), a apresentadora e atriz, Mariana Rios, publicou uma reflexão em suas redes sociais e os fãs não deixaram de notar seu corpo escultural com um biquíni minúsculo.

+Atriz Paolla Oliveira abre zíper da jaqueta mostrando decotão e exibe boa forma

Curtindo o dia na cachoeira com um biquíni branco, é possível perceber a boa forma da morena, com uma barriga trincada, pernas turbinadas e uma marquinha espetacular. Além disso, Mari aproveitou para deixar uma mensagem aos seguidores: “Às vezes precisamos de tão pouco, mas a busca incessante não nos deixa ‘sentir’. E sentir é algo tão valioso. A correria dos dias faz com que passemos por eles acenando a vida que passa”, iniciou ela.

“[…] Quero as surpresas dos dias. Quero acordar para novos sonhos e despertar em realizações jamais previstas. Quero um olhar profundo que é capaz de pôr um segundo, transformar o momento em eternidade[…]”, continuou Mari.

E nos comentários, os fãs exaltaram a beleza e as palavras da cantora. “Que texto lindo, parabéns”, disse um internauta. “Que texto lindo, parabéns”, afirmou uma internauta. “ Esse corpo tá tudo, Mari”, elogiou outra. Veja o relato completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana desabafa sobre produção da ‘Ilha Record’ Após a final do reality, ‘Ilha Record’, a apresentadora, Mariana Rios, falou durante entrevista sobre a produção e o trabalho na emissora. Durante o bate-papo com o jornalista, Felipe Reis, a morena pediu que o programa acontecesse ao vivo.

“Quando vaza eu acho uó! Eu não gosto quando vaza, porque você pede todo o mistério do negócio né? Querendo ou não, a gente tem uma equipe de mais de 400 pessoas, e é um programa que realmente ele é gravado, não é ao vivo e a gente está sujeito a isso, então paciência! Vamos lá Record, vamos fazer a Ilha ao vivo! A gente quer!”, ressaltou Mari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Fique por dentro de TUDO que está rolando no mundo dos famosos:

+Bruna Biancardi entrega marquinha de sol durante viagem e ostenta boa forma com biquíni PP

+Paula Barbosa, a Zefa de Pantanal, surge de biquíni PP deixando escapar volume e revela tatuagem

+Após polêmica com ex-namorado, Éder Militão, Karoline Lima abusa do fio-dental e volume escapa