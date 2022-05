Aqui está os jogos que estão chegando ao Xbox em junho de 2022

Bem-vindo ao resumo de novos lançamentos do Xbox de junho de 2022! Verdade seja dita, pensamos que estava se tornando um mês bastante tranquilo, mas na verdade temos muitos lançamentos emocionantes do Xbox a caminho, como The Quarry, Fall Guys, Shadowrun Trilogy, Sonic Origins, Cuphead – The Delicious Last Curso, The Elder Scrolls Online: High Isle e muito mais!

Sem mais delongas, aqui está o que você pode esperar no Xbox em junho de 2022: