Aquidabã: praça na área do antigo terminal teve investimento de R$ 5 milhões

O antigo terminal de ônibus do Aquidabã deu lugar a uma praça, com área de convivência e uma quadra poliesportiva. O equipamento foi inaugurado nesta sexta-feira (16) pelo prefeito Bruno Reis, que esteve na Rua J.J Seabra e falou da importância do espaço.

“Esse terminal foi construído 43 anos atrás. De lá para cá só teve intervenções paliativas e hoje estamos entregando um novo terminal. Com um novo conceito. Preservando a sua história, a história dos permissionários que aqui trabalham, garantindo seus quiosques. Mas indo além: uma praça e atendendo uma demanda reprimida que tem aqui nessa área de equipamentos esportivos”, disse ele.

O investimento total foi de R$ 5,9 milhões. em recursos da prefeitura, e o espaço é de 5 mil m². Os serviços realizados envolveram retirada da antiga cobertura metálica, requalificação asfáltica das ruas do entorno, pavimentação, passeios e equipamentos de lazer, dentre outras ações.

“Ficou belíssimo o novo terminal”, avaliou Bruno. “Ajuda na estratégia de requalificação do Centro antigo da cidade. Lá da Barroquinha, até os Dois Leões, todo esse trecho está totalmente requalificado”, disse ele.

(Foto: Divulgação)

Isenções

Bruno falou também da retirada da cobrança de IPTU para os permissionários que têm mezaninos. “Era uma demanda antiga do segmento que pudéssemos tirar do calculo do IPTU os mezaninos e sobrelojas. A grande maioria é utilizada para armazenar mercadorias”, disse. “Hoje estou enviando para a Camera um projeto promovendo essa isenção”.

Além disso, ele anunciou que um decreto hoje também vai extinguir a cobraça da TLP (taxa de licenciamento de publicidade) para shoppings, galerias e centros comericais. “Mais um estímulo que a prefeitura da a esse setor. que é o setor que mais gera empregos em Salvador”.