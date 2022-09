Aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft pode afetar a concorrência

Tudo indica que a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft por US$ 69 bilhões não vai terminar tão cedo e hoje o CMA disse que irá fazer uma segunda fase na investigação sobre essa compra.

De acordo com os detalhes, a fusão entre a Microsoft + Activision Blizzard levantou sérias preocupações no Reino Unido sobre a concorrência e será investigada pelo Competition and Markets Authority (CMA).

Em um comunicado à imprensa a CMA diz:

“Após nossa investigação da Fase 1, estamos preocupados que a Microsoft possa usar seu controle pós-fusão de jogos populares como Call of Duty e World of Warcraft para prejudicar concorrentes, incluindo concorrentes recentes e futuros em serviços de assinatura de vários jogos e jogos na nuvem.”

O regulador do Reino Unido reuniu milhares de documentos e dados internos de ambas as partes para entender seus negócios e concluiu que a conclusão da fusão poderia afetar a concorrência de duas maneiras:

O acordo pode fazer com que a Microsoft “retenha ou degrade” o conteúdo da Activision Blizzard de outros consoles ou serviços de assinatura.

A Microsoft poderia alavancar seu ecossistema mais amplo junto com o catálogo da Activision para “levantar barreiras à entrada e encerrar rivais em serviços de jogos em nuvem.”

Agora a Microsoft e a Activision Blizzard têm até dia (08) de Setembro para responder às exigências da CMA que provam que o acordo não afetará a concorrência. Caso nada seja aceito pela CMA, a investigação passará para a fase dois.