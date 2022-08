Aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft será fechada em breve

Meses atrás tivemos a notícia de uma nova jogada do multibilionário Warren Buffett, que através da holding, a Berkshire Hathaway Inc., aumentou sua participação na Activision Blizzard de 1,8% para 9,5%, apostando efetivamente no sucesso incontestável da aquisição da empresa pela Microsoft, um negócio de US$ 68,7 bilhões ainda em consideração pela FTC.

Buffett aproveitou a queda das ações da Activision devido à instabilidade do mercado. Eles estavam sendo negociados a US$ 75,60, enquanto a Microsoft concordou em comprá-los por US$ 95 quando fez a proposta de aquisição em janeiro passado.

Agora em 15 de agosto, a Berkshire Hathaway Inc, administrada pelo bilionário Warren Buffett, triplicou sua participação na empresa bancária online Ally Financial Inc e aumentou sua aposta de que a fabricante de videogames “Call of Duty” A Activision Blizzard Inc será adquirida pela Microsoft Corp.

O bilionário Warren Buffett, da Berkshire Hathaway Inc acredita que a aquisição será fechada muito em breve a Reuters depois de triplicar sua participação na empresa de bancos online Ally Financial, que se junta Apple, Verizon e Companhias de Petróleo no seu portfólio de investimentos

A Berkshire desacelerou sua onda de compra de ações no segundo trimestre, quando os mercados de ações dos EUA caíram, comprando US$ 6,2 bilhões em ações e vendendo US$ 2,3 bilhões. Ela comprou US$ 51,1 bilhões e vendeu US$ 9,7 bilhões no primeiro trimestre.

No segundo trimestre, a participação da Berkshire na Ally cresceu de cerca de 9 milhões para 30 milhões de ações, enquanto sua participação na Activision cresceu de 64,3 milhões para 68,4 milhões de ações, no valor de US$ 5,3 bilhões.

O investimento da Activision é uma forma de arbitragem, onde Buffett parece estar apostando que os investidores estão pessimistas de que os reguladores aprovarão a proposta de aquisição da empresa por US$ 68,7 bilhões pela Microsoft.