Arábia Saudita gastará US$ 13 bilhões para adquirir uma grande editora de jogos

De acordo com as notícias do governo, a Arábia Saudita está investindo cerca de US$ 37,8 bilhões em aquisições de jogos, incluindo cerca de US$ 13 bilhões na aquisição de uma “editora líder de jogos”, mas não foi divulgado quem será o alvo.

O investimento será feito através do Savvy Games Group, que é propriedade do fundo soberano PIF, pois pretende tornar-se um player importante na indústria do jogo.

O investimento incluirá 70 bilhões de riyals (US$ 18,6 bilhões) para adquirir participações minoritárias em várias “empresas-chave” que apoiam o programa de desenvolvimento de jogos da Savvy e 50 bilhões de riyals (US$ 13,3 bilhões) para adquirir uma editora líder de jogos, que se tornará um parceiro estratégico de desenvolvimento.

2 bilhões de riyals (US$ 481 milhões) serão reservados para investimentos em na indústria para o desenvolvimento inicial de jogos e empresas de esports. Por fim, 20 bilhões de riyals (US$ 4,8 bilhões) serão investidos em “parceiros grandes da indústria” que agregarão valor e experiência ao portfólio existente da Savvy.

O príncipe Mohammed bin Salman declarou o seguinte:

“Savvy Games Group faz parte de nossa ambiciosa estratégia de tornar a Arábia Saudita um centro global de jogos e esports até 2030. Estamos aproveitando o potencial inexplorado do setor de esports e jogos para diversificar nossa economia, inovar no setor e ampliar ainda mais nossa oferta de entretenimento e esports em todo o Reino.”

O PIF, um fundo soberano liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, investiu em vários desenvolvedores de jogos nos últimos anos.

Isso inclui a compra este ano de uma participação de 5,01% na Nintendo, participação de 5% na Capcom e Nexon e bilhões investidos em ações da Activision Blizzard, Electronic Arts, Embracer e Take-Two.