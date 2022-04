Araxá recebe 4º Rally Minas Brasil e abre temporada do Brasileiro

A cidade de Araxá, na mesorregião do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, recebe a partir desta quarta-feira (9) o 4º Rally Minas Brasil, que abre a temporada 2022 do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country CBM e CBA. A etapa vai até o sábado (12). A programação oficial foi aberta pela manhã no Expominas de Araxá.

Este primeiro dia será dedicado às vistorias técnicas e administrativas e à preparação das equipes no Expominas de Araxá. Motos, quadriciclos, UTVs e carros vão encarar percurso de 500 quilômetros até o sábado.

Os competidores farão as vistorias técnicas (dos veículos) e administrativas (documentação). Ao mesmo tempo, é hora dos últimos ajustes nos equipamentos para encarar o prólogo da quinta-feira (10) e os dois dias de disputas em um trajeto que chega a 500 quilômetros de extensão – a sexta (11) e o sábado (12). O roteiro passará pelos municípios de Ibiá, Pratinha, Tapira e Sacramento.

Como nas demais categorias do esporte motor, a participação no rally cross-country vai muito além de ‘simplesmente’ acelerar nos trechos cronometrados da prova. “As equipes precisam conferir o perfeito funcionamento mecânico das máquinas, checar os itens de navegação e segurança, ajustes de bancos etc. Analisar as características do terreno e fazer a escolha adequada do tipo de pneus, de forma que se tenha o melhor desempenho possível dentro do percurso. Ou seja, tem de se fazer um check-list de tudo para que as estratégias e resultados saiam de acordo com o esperado”, fala o diretor-geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

Também na quinta-feira, os competidores terão a chance de fazer um shakedown – um aquecimento em trecho fechado para checar se está tudo OK. O prólogo está marcado para as 14h, e serve para definir a ordem de largada para o primeiro dia do Rally Minas Brasil.

“O que não é um simples detalhe. Largar entre os primeiros de cada categoria é sinônimo de menos ultrapassagens e poeira dos demais participantes”, reforça o navegador Ivo Mayer, sobre obter um bom resultado no prólogo.

Todos os veículos contam com um sistema (o Stella) que alerta para a chegada de um competidor mais rápido, que tem preferência de passagem. Ignorar os sinais sonoros e dificultar a manobra geram punição com tempo acrescido e podem levar até mesmo à exclusão da prova.

Antes dessa primeira atividade cronometrada, os participantes farão um desfile pelo centro de Araxá, para saudar a população e agradecer a acolhida. Ao todo, mais de 80 veículos estão inscritos no Rally Minas Brasil, número que confirma a força da prova e da modalidade.

Para obter mais informações: www.rallymakers.com.br