Árbitro de jogo do Atlético fez história na Europa e no Gre-Nal

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) escalou o árbitro argentino Fernando Rapallini para a partida entre Independiente Del Valle-EQU e Atlético, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Nascido em La Plata, o profissional de 43 anos leva o escudo Fifa desde 2014 e tem larga trajetória em competições continentais de clubes e seleções. Mas o ponto mais destacado de sua carreira foi longe da América do Sul.

Em 2021, tornou-se o primeiro árbitro não europeu a apitar uma partida da Eurocopa. No dia 17 de junho, dirigiu a vitória da Ucrânia por 2 a 1 sobre a Macedônia do Norte, pela fase de grupos. No torneio, ainda trabalhou em Croácia 3 x 1 Escócia (fase de grupos) e França 3 (7) x (8) 3 Suíça (oitavas de final).

Na América do Sul, foi o árbitro que apitou o primeiro Gre-Nal da história da Libertadores, em 2020. Grêmio e Internacional empataram por 0 a 0, em clássico quente que ficou marcado por impressionantes oito expulsões.

Nesta temporada, Rapallini foi o dono do apito no jogo em que o América eliminou o Barcelona-EQU nos pênaltis na terceira fase da Libertadores e conseguiu classificação para os grupos.

Em Del Valle-EQU x Atlético, o argentino terá o auxílio de dois compatriotas: Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Equador.