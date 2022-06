Arena Noivas movimenta Opera Hall com tendências para casamentos

O Opera Hall sediou na noite dessa quarta-feira (1°/6) o Arena Noivas, exposição e evento voltados ao mercado de casamentos. Profissionais do segmento compareceram ao local com o objetivo de conferir tendências bridais. À frente da ocasião está o trio Michelle Cintra, Gislene Santos e Eduardo Moreira. Entre as autoridades que participaram da abertura, estão o secretário de Turismo do DF, Willian Almeida, e o deputado distrital Eduardo Pedrosa (DEM).

A coordenação e colaboradores do Arena Noivas transformou o Opera Hall em um universo bridal. Ao todo, constam 22 cenários que trazem vestimentas para os noivos, decoração de ambientes, produções audiovisuais, degustação de bufês, referências de maquiagem e penteado, além de palestras a respeito do tema. De acordo com os idealizadores, o evento engloba a exposição de serviços e de produtos de mais de 200 empresas do mercado de casamentos.

O Arena Noivas conta ainda com a realização e idealização do Instituto Conecta Brasil com apoio da Secretaria de Turismo. O tema Natureza em Festa deu tom ao evento que traz ambientes imersivos com sugestões específicas, por exemplo, o estilo clássico ao boho chic e rústico. Profissionais da área e quem está prestes a subir ao altar pode ver as tendências e sugestões ao vivo no Opera Hall.

Segundo Michelle Cintra — uma das idealizadoras do evento —, o Arena Noivas é um grande espaço de “conexão” entre noivos e empresas. Ela avalia como uma forma de dar “start” no segmento que ficou parado em razão da pandemia.

“É um espaço sensorial para todo mundo que gosta de festa vai viver a experiência de viver aquele dia de noiva”, destaca Michelle em entrevista à Coluna Claudia Meireles.

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (DEM) fez questão de prestigiar o Arena Noivas. No ponto de vista do político, é necessário estimular as empresas locais a fim de criar postos de trabalho aos brasilienses.

“Essas empresas são extremamente profissionais no Distrito Federal e nós temos de estar incentivando sempre, por serem criativas. Precisamos acabar com isso de que tudo tem de vir de fora. No DF, temos muitas empresas boas. Aqui valorizamos e incentivamos as pessoas a empreenderem e a avançarem para as empresas se consolidarem e criarmos mais empregos para a nossa população”, frisa o deputado.

Secretário de Turismo do DF, Willian Almeida parabenizou a iniciativa. O órgão colaborou com o desenvolvimento do Arena Noivas. “Essa é uma ação maravilhosa, que movimenta a economia e gera empregos. Acredito que o turismo com os eventos é o novo boom da economia, é uma mola propulsora, assim como o agronegócio. A economia do Brasil depende dessa retomada do segmento de eventos”, sustenta.

Na galeria abaixo, confira detalhes dos cenários dedicados às delícias bridais:



Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Bolo de casamento

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Mesa de doces bridais

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Delícias decoradas

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Opções de docinhos

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Quitutes

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Sugestão de modelo de bolo

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Opções de delícias saborosas

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Iluminação na mesa do bolo

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Arena Noivas. Fotos: Deiviane Linhares/Especial Metrópoles Espaço todo decorado

Deiviane Linhares/Especial Metrópoles

Confira os cliques:

