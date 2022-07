Argentina goleia o Peru e se recupera na Copa América Feminina

Pela segunda rodada da Copa América Feminina, a Argentina enfrentou o Peru na noite desta terça-feira, no Estádio Centenário de Armênia, na Colômbia, e venceu por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo, Eliana Stábile e Erica Lonigro.

Dessa forma, após a derrota por 4 a 0 para o Brasil na estreia, a seleção argentina conquistou sua primeira vitória na competição, assim como os primeiros três pontos. Agora, a equipe é a terceira colocada do Grupo B. Pelo outro lado, as peruanas fizeram seu primeiro jogo na Copa América e, com a derrota, ainda não pontuaram. No momento, são estão na vice-lanterna da chave.

O próximo compromisso, portanto, de ambas seleções será na sexta-feira. No primeiro jogo do dia, a Argentina enfrenta o Uruguai, às 18h (de Brasília). Um pouco mais tarde, a partir das 21h, o Peru duela contra a Venezuela.

O JOGO

Aos 18 minutos da primeira etapa, Estefanía Banini recebeu lançamento e invadiu a área peruana, a jogadora driblou a goleira adversária e deixou uma defensora no chão antes de rolar para Yamila Rodríguez só empurrar para o gol e abrir o placar.

Já no segundo tempo, aos sete minutos, Yamila Rodríguez recebeu na direita e cruzou Florencia Bonsegundo, que se atirou na bola e ampliou a vantagem argentina.

Dez minutos depois, a Argentina fez o terceiro. Yamila recebeu novamente na ponta direita e mandou para dentro da área. Estefanía Banini ajeitou, de primeira, para trás e Eliana Stábile chegou finalizando, também de primeira, no canto esquerdo do gol peruano.

Já na reta final, aos 39 minutos, Erica Lonigro transformou a vitória das argentinas em goleada. A camisa 21 recebeu assistência de Dalila Ippólito e fez o quarto.